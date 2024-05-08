Представлен первый ноутбук ThinkPad P1 с расширяемой модульной памятью LPCAMM2 Комп...

Представлен первый ноутбук ThinkPad P1 с расширяемой модульной памятью LPCAMM2Компания Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad P1 с инновационной технологией памяти LPCAMM2, которая энергоэффективна как распаиваемая память LPDDR, но при этом модуль можно легко заменить, открутив всего 3 винта.
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