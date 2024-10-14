Русская весна
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Русская весна

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«Она проиграла войну»: в Германии отреагировали на «подарок» России от Берлина

«Она проиграла войну»: в Германии отреагировали на «подарок» России от Берлина

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X счел сообщения СМИ об отказе Германии поставлять тяжелую военную технику Украине серьезным ударом по Киеву.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Сколько еще можно поддерживать эту нерадивость у &quot;чубатых&quot;... Халява очень сильно всех этих тварей там жутко расслабляет...  С отключенными мозгами подобные нелюди всегда же туповаты... Им невдомек, что ими  их же настоящие враги там и управляют...
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18 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Хохлы давно все хорошое арабам продали.
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16 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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16 час.

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