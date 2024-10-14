«Она проиграла войну»: в Германии отреагировали на «подарок» России от Берлина

Влад Владимиров

Сколько еще можно поддерживать эту нерадивость у "чубатых"... Халява очень сильно всех этих тварей там жутко расслабляет... С отключенными мозгами подобные нелюди всегда же туповаты... Им невдомек, что ими их же настоящие враги там и управляют...