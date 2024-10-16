В Екатеринбурге спрос на сотрудников в автомобильной сфере увеличился на 39%

Изображение от freepik BrisperСогласно исследованию «Авито Работа» и «Авито Авто», в Екатеринбурге спрос на сотрудников в автомобильной сфере за третий квартал 2024 года увеличился на 39% по сравнению с прошлым годом.
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