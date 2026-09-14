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ТАСС

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ОП призвала создать правила работы с семьями в аэропортах и вокзалах

ОП призвала создать правила работы с семьями в аэропортах и вокзалах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Общественная палата предложила разработать для сотрудников объектов транспортной инфраструктуры специальные инструкции по взаимодействию с пассажирами с детьми, сообщил в интервью ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

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