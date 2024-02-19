Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Что известно о смерти летчика-предателя Кузьминова, тело которого нашли в Испании

Что известно о смерти летчика-предателя Кузьминова, тело которого нашли в Испании

Il-Corrispondente: российский пилот Кузьминов, угнавший Ми-8, найден мертвым Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 в 2023 году Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 В Испании было обнаружено тело, предположительно, российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 на Украину.

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Комментарии
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n
nyha
У собаки ..век короткий...
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8 час.
Ю
Южанин
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8 час.
Надежда
Ааа, ну, тогда понятно... как говорится, &quot;от осинки не родятся апельсинки...&quot;)
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3 час.

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