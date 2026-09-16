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Царьград

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Роскосмос показал уникальные снимки сближения Луны и Венеры

Роскосмос показал уникальные снимки сближения Луны и Венеры

Роскосмос представил снимки, запечатлевшие редкое астрономическое явление: сближение Луны и Венеры. 14 сентября жители западных и южных регионов России могли наблюдать это космическое событие с визуальным эффектом почти невидимого покрытия.

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