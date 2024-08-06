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Милей обратился к властям Испании после нападения экоактивистов на особняк Месси

Милей обратился к властям Испании после нападения экоактивистов на особняк Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей 6 августа призвал власти Испании обеспечить безопасность аргентинцев после инцидента с домом футболиста Лионеля Месси на Ибице, назвав произошедшее «трусливым и бредовым происшествием».

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