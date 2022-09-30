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L'Antidiplomatico: пророчество Нуланд о России сбывается через саботаж на «Северных потоках»

L'Antidiplomatico: пророчество Нуланд о России сбывается через саботаж на «Северных потоках»

Пророчество заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по поводу России начало сбываться. Показательной в этом смысле является диверсия в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», считают журналисты L'Antidiplomatico.

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