L'Antidiplomatico: пророчество Нуланд о России сбывается через саботаж на «Северных потоках»

Пророчество заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по поводу России начало сбываться. Показательной в этом смысле является диверсия в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», считают журналисты L'Antidiplomatico.
Пророчество заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по поводу России начало сбываться. Показательной в этом смысле является диверсия в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», считают журналисты L'Antidiplomatico.
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