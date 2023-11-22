Кузница чемпионов-параатлетов в Отрадном отметила 35-летие

Команда клуба инвалидного спорта «Ахиллес трек клаб» на Юрловском проезде недавно вернулась из Сочи. На всероссийском физкультурно-оздоровительном фестивале они обошли соперников из 51 региона и привезли серебряную медаль.
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