Заключен крупнейший в истории гражданской авиации контракт по самолетам МС-21

В Москве подписан крупнейший в истории отечественной гражданской авиации контракт на поставку и сервисное обслуживание 90 среднемагистральных пассажирских лайнеров МС-21 для компании «Аэрофлот» в период с 2029 по 2032 год.
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