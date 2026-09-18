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Заключен крупнейший в истории гражданской авиации контракт по самолетам МС-21

Заключен крупнейший в истории гражданской авиации контракт по самолетам МС-21

В Москве подписан крупнейший в истории отечественной гражданской авиации контракт на поставку и сервисное обслуживание 90 среднемагистральных пассажирских лайнеров МС-21 для компании «Аэрофлот» в период с 2029 по 2032 год.

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