Аналитик Пиллсбери: Объятия Путина и Си Цзиньпина — кошмар для США

Головная боль для США: встреча Путина и Си Цзиньпина Эксперт фонда "Наследие" Майкл Пиллсбери заявил в интервью Fox News, что объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина представляют собой кошмар для американцев.