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Евросоюз с 17 марта ограничил доступ к SWIFT 13 российским банкам и организациям

Евросоюз с 17 марта ограничил доступ к SWIFT 13 российским банкам и организациям

В рамках 16-го пакета антироссийских санкций с 17 марта вступил в силу запрет Евросоюза (ЕС) на доступ к международной межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей (SWIFT) ещё 11 российским банкам и двум небанковским кредитным организациям.

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Игорь
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Игорь
Ответить
21 час.
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