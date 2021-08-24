TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Экономика Германии во втором квартале выросла больше, чем ожидалось

Экономика Германии выросла больше, чем ожидалось, во втором квартале, поскольку ослабление ограничений COVID-19 побудило потребителей погрузиться в рекордные сбережения, накопленные во время зимней изЭкономика Германии выросла больше, чем ожидалось, во втором квартале, поскольку ослабление ограничений COVID-19 побудило потребителей погрузиться в рекордные сбережения, накопленные во время зимней изоляции, а государство продолжило огромный стимулирующий толчок, финансируемый за счет долга.

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