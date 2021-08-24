Экономика Германии во втором квартале выросла больше, чем ожидалось

Экономика Германии выросла больше, чем ожидалось, во втором квартале, поскольку ослабление ограничений COVID-19 побудило потребителей погрузиться в рекордные сбережения, накопленные во время зимней изЭкономика Германии выросла больше, чем ожидалось, во втором квартале, поскольку ослабление ограничений COVID-19 побудило потребителей погрузиться в рекордные сбережения, накопленные во время зимней изоляции, а государство продолжило огромный стимулирующий толчок, финансируемый за счет долга.