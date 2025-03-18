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В Госдуме предупредили о звонках мошенников студентам якобы от Минобрнауки

В Госдуме предупредили о звонках мошенников студентам якобы от Минобрнауки

Мошеннические схемы, связанные с имитацией официальных коммуникаций, приобретают разные вариации. Сейчас имеются случаи, когда акцент сделан на студентах — социально активной группе, которая часто использует цифровые сервисы.

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