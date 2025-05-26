Фотоподборка известных личностей ХХ века, как СССР так и Мира

XX век стал временем колоссальных перемен, прорывов и знаковых событий, которые изменили мир. Именно в этот период появились личности, чей вклад в культуру, науку, политику и искусство невозможно переоценить.
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