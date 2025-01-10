День инженера-механика ВМФ России День инженера-механика Военно-морского флота России – это праздник, посвящённый профессионалам, обеспечивающим надёжную работу и техническую готовность морских судов.
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День инженера-механика ВМФ России День инженера-механика Военно-морского флота России – это праздник, посвящённый профессионалам, обеспечивающим надёжную работу и техническую готовность морских судов.
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