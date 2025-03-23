"Валяются шприцы, страшно ходить". Барнаульцы пожаловались на заваленный мусором двор

Напротив стоит детская поликлиника, но с ребенком по двору пройти страшно, говорит жительница краевой столицы Фото: участница сообщества Barnaul 22 Жительница Барнаула пожаловалась на заваленный мусором двор на Малом Прудском переулке, 40.