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"Валяются шприцы, страшно ходить". Барнаульцы пожаловались на заваленный мусором двор

"Валяются шприцы, страшно ходить". Барнаульцы пожаловались на заваленный мусором двор

Напротив стоит детская поликлиника, но с ребенком по двору пройти страшно, говорит жительница краевой столицы Фото: участница сообщества Barnaul 22 Жительница Барнаула пожаловалась на заваленный мусором двор на Малом Прудском переулке, 40.

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