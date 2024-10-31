На совещании обсуждались проблемы с призывом на военную службу в Рутульском районе

В актовом зале администрации Рутульского района состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы осеннего призыва в российскую армию военными комиссариатами Ахтынского, Рутульского и Докузпаринского районов Дагестана.
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