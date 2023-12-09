В Уфе мужчина до смерти избил пенсионерку кастетом по голове и скрылся

В Уфе разыскивают мужчину, нападающего на людей около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге. Одна из жертв нападения скончалась от полученных травм, об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Уфе 9 декабря.
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