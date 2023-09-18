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Ездили летом и едут в сентябре: Симферополь – в топе городов для путешествий на поезде

Ездили летом и едут в сентябре: Симферополь – в топе городов для путешествий на поезде

Сервис путешествий Туту.ру подвёл итоги летнего сезона 2023 года и выяснил, куда чаще всего отправлялись на поездах по России самостоятельные путешественники, а также составил топ-10 популярных железнодорожных направлений для поездок в сентябре.

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