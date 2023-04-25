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В Хабаровском крае более 700 семей воспользовались маткапиталом в 2023 году

В Хабаровском крае более 700 семей воспользовались маткапиталом в 2023 году

774 заявления о распоряжении материнским капиталом были поданы семьями из Хабаровского края и Еврейской автономной области в банки, заключившие соглашения с Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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