В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности

Первая машина сойдёт с конвейера уже в 2027 году, а на проектную мощность завод выйдет в 2033.В окрестностях Новосибирска появится автомобильный завод, на котором буду собирать грузовики различной грузоподъёмности.
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