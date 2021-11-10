Польско-белорусская граница может превратиться в горячую точку

Поляки обещают остановить поток мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся получить убежище в Евросоюзе, попав туда через территорию их страны, любыми средствами и мало сомнений в том, что они их применят Если уж они в войну и после неё приморили и выбили из Польши миллионы собственных евреев, цыган и немцев, не говоря уже о русских, украинцах и белорусах, которые там столетиями жили, чего им с какими-то неизвестными смуглыми людьми, говорящими на неизвестных языках, церемониться.