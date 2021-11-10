Поляки обещают остановить поток мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся получить убежище в Евросоюзе, попав туда через территорию их страны, любыми средствами и мало сомнений в том, что они их применят Если уж они в войну и после неё приморили и выбили из Польши миллионы собственных евреев, цыган и немцев, не говоря уже о русских, украинцах и белорусах, которые там столетиями жили, чего им с какими-то неизвестными смуглыми людьми, говорящими на неизвестных языках, церемониться.
Польско-белорусская граница может превратиться в горячую точку
Комментарии
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Анатолий Захаров
России я думаю нечего в него встревать, достаточно Донбасса, Германия, Франция и весь ЕС пусть его и решают
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12 час.
Николай Титов
И чё это Польша так афтору не понравилась. Он ее и так и эдак. Неужто боится, что они, Поляки, опять Кремль захватят. А ведь были времена, были моменты, это и Анна Герман, и Марыля Родович и 4 танкиста с собакой. Жаль, что не прижились, они Европа и Россиско-Монгольская культура много чего от них в свое время получила.
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11 час.
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