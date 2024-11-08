В Финляндии три аэропорта оснастят резервным навигационным оборудованием из-за помех в GPS

Три аэропорта на востоке Финляндии для обеспечения посадки самолетов вновь вводят радионавигационное оборудование в качестве резервного на случай невозможности воспользоваться системами спутниковой навигацией.
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