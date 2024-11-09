Капризов набрал 2+ очка в 8 выездных матчах подряд, повторив рекорд среди действующих игроков

Сегодня нападающий «Миннесоты» отметился 3 (2+1) баллами в матче против «Анахайма» (5:2). Он разделил с Романом Йоси (8 игр в сезоне-2021/22) и Стивеном Стэмкосом (8 матчей в сезоне-2017/18) первое место среди действующих игроков по продолжительности результативной серии с 2 или более очками на выезде.