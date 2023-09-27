Figaro: Танки Abrams взрываются при неверном обслуживании

Экс-комбат танкового подразделения Вооружённых сил Франции Ян Буавен указал на тот факт, что созданные в Соединённых Штатах танки «Абрамс» требуют крайне бережного техобслуживания и способны оказаться непригодны к ведению сражений из-за неверного ремонта.