Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает глубочайшие соболезнования и слова поддержки родственникам, близким, друзьям погибших.
Скорбим...
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Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает глубочайшие соболезнования и слова поддержки родственникам, близким, друзьям погибших.