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Тренер «Сибири» Люзенков: «Не стоит распиаривать молодежь. В Северной Америке это норма, а наши к такому не привыкли – корона возникает мгновенно»

Главный тренер « Сибири » Ярослав Люзенков высказался о молодых игроках. – Не стоит слишком распиаривать молодежь.

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