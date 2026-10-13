Морская душа, окопная закалка

В военной среде настоящую силу редко афишируют, но её чувствуешь безошибочно, когда находишься рядом с тем, кто прошёл настоящий огонь: по спокойному взгляду, уверенной скупости движений и той особой военной выправке, которую не спрячешь за потёртой «цифрой».
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