ФСБ захотела получать данные о геолокации и платежах клиентов интернет-компаний

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России захотела обязать компании, которые входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), хранить и предоставлять силовикам данные о геолокации и платежах клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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