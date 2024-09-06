Носки в морозилке и не только. Собрали 10 хитростей, чтобы комфортно жить в жару без кондиционера

﻿﻿Лето прошло, но на улице нет осенней прохлады, а стоит невыносимая жара. Многие люди снова включают кондиционеры в своих квартирах и офисах, чтобы комфортно пережить это трудное время, но как быть тем, у кого нет такой роскоши, как эта технология? НашСоветик собрал 10 лайфхаков, которые могут вас буквально спасти.