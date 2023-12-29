Установка габаритного оборудования с ювелирной точностью: особенности производства гексена в Нижнекамске

С ювелирной точностью и высоким мастерством устанавливают самое габаритное оборудование. Большие колонны размерами 45 и 47 метров привезли из Воронежской области, их сделали на российском заводе «Бормаш».
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