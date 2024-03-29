Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»! Накануне мы обратились к вам — зрителям Пятого канала — с просьбой оказать помощь людям, пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле», а также при обстрелах Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии