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Пятый канал

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Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде

Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»! Накануне мы обратились к вам — зрителям Пятого канала — с просьбой оказать помощь людям, пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле», а также при обстрелах Белгородской области.

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