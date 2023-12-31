Армия России превратила в дымящиеся руины «крепость» ВСУ под Донецком (ВИДЕО)

Опубликовано видео, снятое на руинах бывшей «крепости» украинских нацистов под Донецком. На кадрах: гвардейская артиллерийская бригада «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса наносит максимально эффективное огневое поражение по позициям противника в занятых хозяйственных постройках на линии боевого соприкосновения.
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