Хабиб Нурмагомедов выложил пост в честь победы брата Усмана на турнире Bellator

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал пост в честь победы своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова на турнире Bellator.
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