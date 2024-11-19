Фетисов о России: «Разумные люди поймут, что здесь Ноев ковчег, куда можно приехать и спокойно растить детей. Президент говорит: мы сейчас понимаем наши преимущества, и наше желание – показать, кто мы»

«Сегодня нужно формировать пакет наших преимуществ по отношению к тому, что сейчас происходит. Я думаю, много разумных людей поймут, что здесь тот самый Ноев ковчег, куда можно приехать, спокойно растить детей, не оглядываясь на то, что с ними что-то может произойти.
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