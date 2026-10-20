Из всей эпохи после 5 марта 1953 года в массовой памяти осталась одна картинка: распахнутые ворота лагерей, из которых на волю хлынули уголовники, и «холодное лето» в провинциальных городках, где милиция боялась выйти на улицу.
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