III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Предприниматели Горно-Алтайска направили коллективное обращение бизнес-омбудсмену

25 октября в рамках рассмотрения коллективного обращения предпринимателей Горно-Алтайска бизнес-омудсмен Андрей Осипов организовал рабочую встречу руководства администрации Горно-Алтайска, заинтересованных предпринимателей и представителей ОНФ.

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