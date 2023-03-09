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Разницу в зарплате мужчин и женщин сократят в Подмосковье в течение семи лет

Разницу в зарплате мужчин и женщин сократят в Подмосковье в течение семи лет

Проблемы гендерной дискриминации в трудовых отношениях обсудили в аппарате подмосковного омбудсмена. В научно-практической конференции «Гендерное неравенство в мире: проблемы трудовой дискриминации» приняли участие Уполномоченный по правам человека Московской области Ирина Фаевская, профессор МГИМО Сергей Камолов, управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова, основатель всероссийского сообщества «Бизнес Леди» Александра Закирова, а также студенты Московского государственного института международных отношений МИД России.

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