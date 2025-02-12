Откуда есть пошла Русская земля? Рось Великая. Художник Борис ОльшанскийОткуда есть пошла РусьЗападники считают Русь-Россию лишь слаборазвитой, вторичной периферией-окраиной европейской цивилизации.
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Откуда есть пошла Русская земля? Рось Великая. Художник Борис ОльшанскийОткуда есть пошла РусьЗападники считают Русь-Россию лишь слаборазвитой, вторичной периферией-окраиной европейской цивилизации.
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