Маск анонсировал упразднение многих федеральных ведомств США

Global Look Press/Yan Han/Xinhua Администрация президента США Дональда Трампа будет вынуждена упразднить многие государственные организации, заявил предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).
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