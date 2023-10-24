Не понимаю, почему все на меня ополчились. В конце концов, деньги мои, а ребенок нет. Андрей не скрывал, что он «разведенка с прицепом».
Подала на развод, потому что муж потратил наши деньги на ребенка от первого брака
Комментарии
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Владимир Соколов
вам смотрю не понять, что эта подушка общая)) не его, не её)) а именно общая и каждый вправе распорядится всей суммой как он пожелает. а вы тут начинаете)) его деньги это общие деньги, а её деньги это только её деньги))
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3 час.
Вера Федорова
Здрасте! Копили вместе, а распоряжаться он будет один. Если так рассуждать, то она могла взять все накопленные деньги и потратить их по своему усмотрению, "как она пожелает". У них семья, уважаемый, и всё должно решаться по обоюдному согласию. Где и с кем живёт ребёнок, в данной ситуации значения не имеет.
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2 час.
Владимир Соколов
могла)) почему бы и нет?))я смотрю у вас даже нет понимания что такое общее, а что такое только ваше))видимо потому что у вас в семье только ваше 😂. по обоюдному согласию диван покупается))а не дети лечатся. а по вашему он может так же заявить, что на лечение своего ребенка она может потратить только половину общей суммы))то есть вы утверждаете, что она может потратить только половину накоплений 😂, тогда это не общие деньги, а какая то странная индивидуальная копилка.
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2 час.
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