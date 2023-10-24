Подала на развод, потому что муж потратил наши деньги на ребенка от первого брака

Владимир Соколов вам смотрю не понять, что эта подушка общая)) не его, не её)) а именно общая и каждый вправе распорядится всей суммой как он пожелает. а вы тут начинаете)) его деньги это общие деньги, а её деньги это только её деньги))

Вера Федорова Здрасте! Копили вместе, а распоряжаться он будет один. Если так рассуждать, то она могла взять все накопленные деньги и потратить их по своему усмотрению, "как она пожелает". У них семья, уважаемый, и всё должно решаться по обоюдному согласию. Где и с кем живёт ребёнок, в данной ситуации значения не имеет.