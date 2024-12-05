Турэксперт Фетисова: Ямал имеет огромные перспективы в развитии автотуризма

Автотуризм набирает популярность в России, особенно из-за роста цен на самолеты и поезда. Ямал имеет большой потенциал в развитии этого направления отдыха, отметила президент фонда социального развития туризма «ТТ Фонд» Наталья Фетисова в беседе с «Север-Прессом».