Эксперты ЭИСИ оценили перспективы молодежи в России

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. В студии ЭИСИ на выставке «Россия» прошел круглый стол платформы «Дигория» на тему «Роль государства в поддержке молодежных инициатив», где обсудили, как программы государственной поддержки влияют на профессиональное развитие молодежи.
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