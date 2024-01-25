Эксперты ЭИСИ оценили перспективы молодежи в России

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. В студии ЭИСИ на выставке «Россия» прошел круглый стол платформы «Дигория» на тему «Роль государства в поддержке молодежных инициатив», где обсудили, как программы государственной поддержки влияют на профессиональное развитие молодежи.