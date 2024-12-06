Дорожные камеры будут штрафовать не всех

Камеры автоматической фиксации, направленные на укрепление безопасности дорожного движения, порой неизбирательно наказывают штрафами и тех, кто «на синих мигалках» и нарушают правила по служебной необходимости, чтобы спасти жизни людей, отмечает депутат Госдумы Ярослав Нилов.