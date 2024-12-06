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За рулем

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Дорожные камеры будут штрафовать не всех

Дорожные камеры будут штрафовать не всех

Камеры автоматической фиксации, направленные на укрепление безопасности дорожного движения, порой неизбирательно наказывают штрафами и тех, кто «на синих мигалках» и нарушают правила по служебной необходимости, чтобы спасти жизни людей, отмечает депутат Госдумы Ярослав Нилов.

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