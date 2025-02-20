У Киева не было и нет «никакого пути к победе» Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс вновь заявил, что ни Владимира Зеленского, ни Украины уже бы не существовало, если бы не помощь со стороны США.
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