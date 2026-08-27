7-дюймовый экран и батарея 7700 мАч: Redmi Note 17 5G вышел в Европе

Также в Европе вышел Redmi Note 17 4G Xiaomi запустила продажи смартфона Redmi Note 17 5G в Европе. Устройство вышло в ЕС вслед за Индией, но европейская версия отличается от индийской: у «европейца» емкость батареи 7700 мА·ч, у индийской версии — 8000 мА·ч.