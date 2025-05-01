Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал угрожающего терактами в России 9 мая главу киевского режима Владимира Зеленского «главным террористом в мире».
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