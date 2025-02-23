Мантуров назвал условия возвращения зарубежных компаний в РФ

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Иностранные компании, включая автопроизводителей, могут вновь выйти на российский рынок при условии, что их филиалы будут представлены во всех регионах страны, включая новые территории и Крым.
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