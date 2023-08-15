Путин не поверил обещаниям чиновников: эффект СВО, который всех удивил

SI

Sergey Ivanov

Меня умиляет эта логика: Оказывается, для того, чтобы русский народ начал что- то ради себя делать- ему обязательно должно стать плохо! Вот не будь СВО- и русские так и лежали бы на печи, лениво жуя сникерсы. А вот у меня вопрос: На что наша власть потратила 20 лет, когда не было еще санкций, когда нефть зашкаливала за 100 долл, когда еще не взорваны были «потоки»- и газ шел в Европу, а в обратную сторону- такой же стабильный поток долларов? Почему власть не думала еще тогда про «импортозамещение»? Все по- русски: Русский не ищет легких путей! Путь очевидный, ясный, логичный- не для России. Только Россия создает сама себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать! Кажется, Бисмарк сказал: «На любую европейскую хитрость русские ответят своей непредсказуемой глупостью» Есть у Козьмы Пруткова хорошее изречение: «Щелкни кобылу в нос- и она махнет хвостом» Россия- вот такая кобыла. Чтобы она махнула хвостом- кто- то должен щелкнуть ее по носу!